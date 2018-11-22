Порошенко обвинили в пьянстве во время Майдана

Бывший советник главы МВД Украины Илья Кива рассказал о пьянстве президента Петра Порошенко во время Евромайдана. Воспоминаниями он поделился в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале Newsone.

По словам политика, участники Евромайдана делились на две категории: те, кто был «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами», и «второй этаж в Доме профсоюзов» (место штаба протестующих — прим. «Ленты.ру»), который был «пропитан коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами».

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«Было страшно, и мы хотели попросить о помощи кого-то. Услышать, что нам дальше делать, потому что нас убивают. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко, это правда. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил — это тоже правда. Я помню бухого Кличко. И тогда оно все перемешалось в голове», — рассказал Кива.

Ранее в эфире программы «Большой вторник» жители Украины заявили, что не приняли бы участие в протестных акциях Евромайдана. Всего в опросе приняли участие 9387 человек.

21 ноября на Украине отметили пятую годовщину событий Евромайдана.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.

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