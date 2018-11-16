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В Киеве в годовщину Майдана назовут лучшего снайпера

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В годовщину начала Евромайдана власти Киева проведут среди школьников конкурс «Снайпер столицы — 2018». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В мэрии заявляют, что эти ежегодные военно-спортивные соревнования проходят с 2005 года и имеют целью военно-патриотическое воспитание молодежи. «Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований является одним из важных и необходимых этапов в подготовке к будущей службе в Вооруженных силах, Национальной гвардии и других силовых структурах», — говорится в заявлении КГГА.

Отмечается, что нынешний конкурс снайперов приурочен к годовщине начала Евромайдана, массовых акций протеста в Киеве и других городах страны, состоявшихся в ноябре 2013 года — феврале 2014 года и закончившихся свержением президента Украины Виктора Януковича.

В феврале 2014 года произошли столкновения между митингующими и силами правопорядка, в ходе которых погибли более ста человек с обеих сторон. Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с бывшим президентом Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования его вина не доказана в судебном порядке.

В начале 2018 года появилась альтернативная версия о принадлежности снайперов. Снайпер Коба Нергадзе сообщил что его вместе с группой других грузинских военных направил в Киев для стрельбы на Майдане советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. По
словам Нергадзе, со стороны украинской оппозиции руководил операцией тогдашний комендант Майдана, а ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Сообщается, что грузинские снайперы вели огонь из здания гостиницы «Украина».

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