На Украине задержали бывшего снайпера по подозрению в расстреле Майдана

На Украине задержан подозреваемый по уголовному делу о расстрелах участников протестных акций в Киеве в 2014 году. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом следствия.

Собеседник агентства отметил, что арестованный — бывший снайпер подразделения «Омега», которого в 2015 году уволили из правоохранительных органов.

«Арестован был 3 ноября, задержан за три дня до этого», — уточнил источник.

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В апреле бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявлял о том, что стрельба по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов на Евромайдане в Киеве в феврале 2014 года осуществлялась тремя группами снайперов, действовавшими независимо друг от друга.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые антиправительственные акции протеста, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент Виктор Янукович и несколько экс-министров покинули территорию государства. В ходе вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самая крупная акция состоялась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве.

Отряд особого назначения «Омега» — спецподразделение Национальной гвардии Украины, сформированное для выполнения мероприятий по борьбе с терроризмом.

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