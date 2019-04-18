Украинцы разобрали все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского

Билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским закончились.

«К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!» — сообщается на сайте, созданном для реализации входных билетов на дебаты.

16 апреля стало известно о том, что лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко договорились о дате проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» спустя две недели обсуждений. Сообщалось, что между кандидатами и руководством стадиона было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля.

Билеты на дебаты распространялись каждым из кандидатов среди своих сторонников бесплатно.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные его итоги были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 73 процента избирателей, за Порошенко — 27 процентов.

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