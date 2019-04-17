Дебаты Зеленского и Порошенко решили сделать открытыми и бесплатными

Предвыборные дебаты между кандидатами на пост президента Украины решили сделать бесплатными. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, было решено отказаться от идеи продавать билеты на диалог политиков. Он отметил, что собранные от продажи билетов деньги могли быть потрачены на благотворительность, однако законодательство Украины запрещает проводить мероприятия в таком формате.

Материалы по теме «Мы тебя, сука, зароем!» Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева

Позднее Зеленский в своем Facebook призвал всех желающих как можно скорее заказывать бесплатные билеты на дебаты через интернет. Он уточнил, что на одного человека можно получить два билета в фан-зону стадиона.

Дебаты кандидатов назначены на 19 апреля.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов; Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



