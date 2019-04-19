Назван регламент дебатов Порошенко и Зеленского

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились о регламенте дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом «Украинской правде» рассказал близкий к переговорам источник.

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Дебаты начнутся с выступления каждого из кандидатов, на которые будет выделено по пять минут. После этого каждому из них предстоит ответить на три вопроса модераторов, также будет выделено по минуте на то, чтобы задать свой вопрос оппоненту. Для ответа на вопрос конкурента также будет предоставлено пять минут.

В штабе Зеленского пожаловались, что команда действующего президента Порошенко постоянно выдвигает новые условия, а у того оппонентов обвиняют в «беспределе». В чем это заключается, штаб Порошенко не уточняет.

Модераторами дебатов станут журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского.

Дебаты должны состояться вечером 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». Помимо украинских телеканалов, освещать прения будут «Россия 24», «Дождь» и RT.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

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