Европа разочаровалась в Зеленском и Порошенко

Евросоюз сожалеет об отсутствии серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

«В отношении избирательной кампании на Украине, нам жаль, что было очень мало серьезных дебатов между кандидатами. Как по мне, это означает отсутствие уважения к избирателям», — цитирует УНН Мингарелли.

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Он отметил, что кандидаты должны согласиться на серьезную дискуссию, чтобы заверить избирателей в своей политической ориентированности.

Вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко. Помимо украинских телеканалов, освещать прения будут «Россия 24», «Дождь» и Russia Today.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы количества голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко, за которых проголосовали 30,24 и 15,95 процента избирателей соответственно.

18 апреля Зеленский представил свою будущую президентскую команду. По словам кандидата, руководящие посты в случае его победы займут профессиональные и умные люди, молодые специалисты, которые окажутся лучшими.

Ранее 17 апреля в избирательном штабе Порошенко рассказали о своих предпочтениях относительно формата дебатов. Так, команда кандидата настаивает на отсутствии сцены и разделении зрительской аудитории в зависимости от политических взглядов.

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