Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перечислил грехи действующего главы государства Петра Порошенко. Трансляцию дебатов ведет на YouTube канал «112 Украина».

Зеленский рассказал, что в 2014 году и сам поддерживал Порошенко, но теперь признает свою ошибку. Он считает, что украинцы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Он назвал их Петр I и Петр II.

По словам Зеленского, украинский лидер выстроил себе образ непримиримого защитника Украины, борца с бедностью и человека, который позволит стране зажить по-новому. В то же время, политик считает, что в итоге его оппонент увеличил свое благосостояние, не решив ни одной из проблем страны.

«Я не политик, я честно не политик, а простой человек, который пришел побороть эту систему. Я — результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок», — подытожил Зеленский.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины проходят на стадионе «Олимпийский». Второй тур выборов главы государства запланирован на 21 апреля.

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