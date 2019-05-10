Порошенко предложил Зеленскому встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с избранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации последнего и обсудить с ним вопросы передачи власти, сообщает администрация лидера страны в Facebook.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах», — говорится в сообщении.

Команда Порошенко опровергла все обвинения относительно затягивания инаугурации. Отмечается, что действующий лидер уважает выбор граждан и позицию высшего законодательного органа, поэтому его устраивает любая дата, которую определит Верховная Рада.

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Ранее Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату инаугурации на 19 мая и обвинил Порошенко в попытке поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после ухода с поста. Политик сравнил украинского лидера с туристом, который перед отъездом кладет в свой чемодан имущество отеля.

Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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