Названы две вероятные должности Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, не переизбранный на новый срок, может претендовать на должность главы внешнеполитического ведомства или посла Киева в США. Такое мнение высказал в интервью изданию «РБК-Украина» бизнесмен Игорь Коломойский.

Он также считает, партия Порошенко в Верховной Раде будет в оппозиции, а не в коалиции. «Порошенко наворотил за пять лет», — отметил Коломойский.

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Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22 процента голосов.

Порошенко с большим отставанием проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому — 25 против 73 процентов голосов. Поражение действующий президент признал, но заверил, что не уйдет из политики. Глава фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в Верховной Раде Артур Герасимов предположил, что такой результат связан с неэффективной информационной стратегией, в результате которой не удалось донести до избирателей значимость достижений Порошенко.

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