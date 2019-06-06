В России открыли свою версию сайта «Миротворец»

Патриотическая организация «Сеть» запустила ресурс Mirotvorets.su с рассказами о дружбе россиян и украинцев. Об этом сообщается на сайте движения.

«Сайт призван стать энциклопедией человеческих историй о бескорыстной помощи и взаимовыручке представителей российского и украинского народов в наше непростое время», — говорится в релизе.

Для запуска проекта было собрано более ста историй россиян, украинцев и жителей других стран, «не деливших беду на свою и чужую». В их числе медийные личности: Анна Нетребко, Олег Газманов, Алексей Чадов. Энциклопедию можно пополнить рассказом своего миротворца, обратившись к администрации сайта.

Сайт с аналогичным названием существует на Украине. Ресурс содержит регулярно пополняемую базу «врагов» государства. Ресурс публикует личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официального статуса «Миротворец» не имеет, однако внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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