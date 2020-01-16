Лавров оценил идею Путина изменить Конституцию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров оценил идею президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить приоритет основного закона над международным правом. По словам дипломата, это нормальная практика для целого ряда государств, передает «Коммерсантъ».

Лавров отметил, что Конституционный суд ранее выпустил разъяснения о том, что в России Конституция является приоритетной правовой нормой. «Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии и Великобритании», — сказал он.

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Также и.о. главы МИД заявил, что изменения в Конституцию не повлияют на выполнение Россией взятых на себя обязательств по международным соглашениям. Лавров отметил, что все обязательства, ратифицированные парламентом, становятся частью национального законодательства.

Ранее Лавров прокомментировал свою работу после отставки правительства. «Я все эти годы не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас», — сказал дипломат.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Согласно Конституции, члены кабмина продолжат работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

В тот же день Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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