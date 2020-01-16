Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свою работу после отставки правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я все эти годы не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас», — сказал политик. При этом Лавров не стал отвечать на вопрос, останется ли он в составе нового правительства.

Материалы по теме Медведев ушел в отставку вместе с правительством Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?

Лавров покинул свой пост 15 января. Об этом стало известно после объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об уходе в отставку всего правительства. Согласно Конституции, министры продолжат работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимал с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru