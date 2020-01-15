Объявлено об отставке Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул свой пост. Об этом стало известно после объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об уходе в отставку всего правительства.

Согласно Конституции, Лавров продолжит работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу. По словам Путина, он удовлетворен результатами, которые были достигнуты.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимал с марта 2004 года. До этого, в период с 1994 по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

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