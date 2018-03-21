В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать внимания на спекуляции в СМИ на тему отставки министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова в среду, 21 марта, передает РИА Новости.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — предложил Песков.

Ранее в этот день канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства. По информации собеседников канала, он давно хотел оставить должность министра, которую занимает последние 14 лет.

Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Японский коллега поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимает с марта 2004 года. До этого, в период с 1994 по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Процедура автоматической ротации правительства начнется после инаугурации нового президента, избранного 18 марта 2018 года. В течение двух недель после отставки председателя правительства кандидатуру нового премьера президент должен будет внести в Госдуму. Уже с участием нового премьера формируется кабинет министров. Его структура и кадровый состав должны быть предложены президенту в течение недели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!