Лавров дал совет желающим занять его пост

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как можно занять его пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Лавров дал совет, который поможет стать министром иностранных дел. Глава МИД сообщил, что надо «стараться честно делать свою работу». Также Лавров сказал «без ложной скромности», что никогда не просился ни на одну из должностей.

Как отметил министр, ему остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения в случае, если его действия были правильными для страны.

В сентябре Лавров вызвал ажиотаж в Штаб-квартире ООН. Представители международных делегаций заняли все места в зале во время доклада российского министра. После его выступления на Генеральной Ассамблее к нему выстроилась очередь из желающих пообщаться.

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года.

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