Лавров вызвал ажиотаж в ООН

После выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН к нему выстроилась очередь из желающих пообщаться. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее», — подписала снимок Захарова.

Как сообщает РИА Новости, во время выступления российского министра зал был полностью заполнен. Лавров поблагодарил всех собравшихся за интерес к позициям России по международным проблемам.

Ранее Лавров прокомментировал публикацию стенограммы разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказав о наставлении от своей мамы. Министр заявил, что «читать чужие письма — это неприлично», и подчеркнул необходимость определенного уровня конфиденциальности в подобных вопросах.

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