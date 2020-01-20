Названа вероятная дата голосования за изменения в Конституцию России

Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, рассказали три источника, близких к администрации президента. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Собеседники издания также назвали второй вариант — 26 апреля, но эта дата менее вероятна. Также вероятная дата — 19 — неудобна для голосования, так как в этот день празднуют православную Пасху. Голосование по всей России состоится после того, как поправки в закон примут Госдума и Совет Федерации.

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета. Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.

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