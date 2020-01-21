На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день

Российские государственные структуры должны до 22 января предоставить отзывы и замечания к законопроекту президента Владимира Путина о поправке к Конституции. Такое решение принял Совет Госдумы, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Таким образом, думским комитетам и фракциям, сенаторам, правительству (которое еще находится в стадии формирования), Верховному и Конституционному судам, Счетной палате и региональным властям дан один день на обсуждение президентского плана по изменению основного закона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о спешке с принятием конституционных поправок, заявил, что «в долгий ящик ничего откладываться не будет». Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января резко отреагировал на вопрос о том, почему законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов, хотя группа по его проработке провела всего два заседания.

Рассмотрение поправок в первом чтении может пройти 23 января, сказал Володин на заседании нижней палаты парламента, передает «Интерфакс». Между тем о поддержке президентского законопроекта уже заявили три думские фракции — «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

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Проект закона предполагает изменение 22 статей Конституции. Среди предлагаемых изменений — установление минимальной зарплаты не ниже уровня прожиточного минимума, передача Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, закрепление в основном законе роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента. Документом предусматривается его вынесение на общероссийское голосование, которое, по данным источников, может пройти в апреле.

Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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