Путин прокомментировал возможность смены формы правления в России

Переход России к парламентской республике нецелесообразен. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя возможность смены формы правления в стране, передает «Интерфакс».

«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет, я считаю, что нет», — сказал глава государства и призвал не экспериментировать с этим вопросом.

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По словам Путина, в других странах политические партии месяцами не могут сформировать правительство, и для России это было бы губительно. Глава государства считает, что стране нужна крепкая президентская власть.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января анонсировал поправки в Конституцию. В них, в частности, говорится о праве Госдумы утверждать кандидатов на должность премьер-министра и на посты в его кабинете. Президент, ныне обладающий этими полномочиями, будет должен согласиться с решением парламентариев. Путин считает, что таким образом России станет более открытым государством, оставаясь при этом президентской республикой, а парламент будет нести большую ответственность за работу правительства.

Политолог Владимир Слатинов в комментарии газете «Коммерсантъ» отметил, что текущая модель политического устройства России делает менее значимыми другие институты власти, а реформа, предложенная Путиным, предположительно, поможет сформировать полноценное правительство парламентского большинства.

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