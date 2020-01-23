В Конституцию предложена «поправка Калягина — Пиотровского — Мацуева»

В рабочей группе по подготовке предложений об изменениях в Конституцию России предложили внести в Основной закон поправку о культуре. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РАПСИ.

Авторами поправки выступили художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев. Они предложили закрепить в Статье 70 (о флаге, гербе, гимне и столице) статус культуры.

Соответствующий пункт, которым предлагается дополнить статью, по мнению авторов поправки, должен звучать так: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

23 января Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев соответствующую инициативу 20 января. Глава государства предлагает внести изменения в 22 статьи основного закона, положения первой и второй глав останутся в неизменном виде.

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