Пиотровский пояснил смысл «поправки Калягина — Пиотровского — Мацуева»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «поправка Калягина — Пиотровского — Мацуева» в Конституцию России позволит создать законодательство, «которого нет нигде в мире». Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 31 января.

По словам Пиотровского, подготовленная им совместно с народным артистом РСФСР Александрром Калягиным и известным пианистом Денис Мацуевым поправка предлагает объявить уникальную культуру России символом страны и «оберегать» ее на государственном уровне.

Глава Эрмитажа отметил, что такие изменения дадут России «дополнительное конкурентное преимущество», поскольку нигде в мире такого законодательства нет. «Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом», — сказал он.

Кроме того, Пиотровский усмотрел в системе поправок в Конституцию «набор философско-культурных вещей», которые также имеют влияние на культурную сферу. Среди таких вещей он назвал, в частности, проблему приоритетности исполнения международного и российского законодательств. Этот вопрос имеет большое значение в том числе для культурной сферы, поскольку во многом влияет на судьбу перемещения и охрану культурных ценностей.

23 января Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев соответствующую инициативу 20 января. Глава государства предлагает внести изменения в 22 статьи основного закона, положения первой и второй глав останутся в неизменном виде.

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