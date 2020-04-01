Украина заявила о попытках России посеять панику из-за коронавируса

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила попытки России посеять панику из-за коронавируса с помощью проплаченных интернет-агитаторов. Об этом говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Два жителя Киева выполняли заказы из России на публикацию неправдивой информации о распространении коронавируса. «Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине», — утверждает СБУ.

Материалы по теме «Государство скрывает истинные масштабы» Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве

Злоумышленники якобы использовали для популяризации фейков сеть бот-аккаунтов, а затем отчитывались о проделанной работе в закрытой группе во «ВКонтакте». СБУ опубликовала видео с их признаниями. Сидя спиной к камере, они рассказали, что должны были распространять статьи о завышенных числах заболевших и умерших, о неправильных методах лечения украинских врачей, отсутствии лекарств и бездействии властей. Деньги поступали на электронные кошельки и банковские карты.

Всего за время действия карантина СБУ выявлен 81 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, в том числе шесть интернет-агитаторов, «действовавших по заданию российской стороны», заявили в ведомстве.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!