Украина заявила о попытках России посеять панику из-за коронавируса

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила попытки России посеять панику из-за коронавируса с помощью проплаченных интернет-агитаторов. Об этом говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
Два жителя Киева выполняли заказы из России на публикацию неправдивой информации о распространении коронавируса. «Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине», — утверждает СБУ.
Злоумышленники якобы использовали для популяризации фейков сеть бот-аккаунтов, а затем отчитывались о проделанной работе в закрытой группе во «ВКонтакте». СБУ опубликовала видео с их признаниями. Сидя спиной к камере, они рассказали, что должны были распространять статьи о завышенных числах заболевших и умерших, о неправильных методах лечения украинских врачей, отсутствии лекарств и бездействии властей. Деньги поступали на электронные кошельки и банковские карты.
Всего за время действия карантина СБУ выявлен 81 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, в том числе шесть интернет-агитаторов, «действовавших по заданию российской стороны», заявили в ведомстве.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения