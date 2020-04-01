На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают «Українськi Новини».

«Люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска», — подчеркнул Ляшко. Он добавил, что именно в группе риска — наибольшая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной инфекции и большая летальность.

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На всей территории страны до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Объявлен карантин, за его несоблюдение грозит уголовная и административная ответственность.

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