На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают «Українськi Новини».
«Люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска», — подчеркнул Ляшко. Он добавил, что именно в группе риска — наибольшая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной инфекции и большая летальность.
По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На всей территории страны до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Объявлен карантин, за его несоблюдение грозит уголовная и административная ответственность.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения