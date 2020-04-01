Число зараженных коронавирусом на Украине приблизилось к 700

На Украине число зараженных коронавирусом, приблизилось к 700. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает Obozrevatel со ссылкой на министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки выявлено 120 новых случаев. Общее число зараженных достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. С начала года поступило почти 3,2 тысячи сообщений о подозрении на COVID-19.

Наибольшее число случаев заражения, на данный момент, зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о нецелесообразности продолжать эвакуацию украинцев, оказавшихся за рубежом.

На всей территории Украины до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Объявлен карантин, за его несоблюдение грозит уголовная и административная ответственность. Все развлекательные и учебные заведения, непродуктовые магазины закрыты, ограничено движение пассажирского транспорта. Граждан просят не выходить из дома.

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