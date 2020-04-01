Число зараженных коронавирусом на Украине приблизилось к 700

На Украине число зараженных коронавирусом, приблизилось к 700. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает Obozrevatel со ссылкой на министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки выявлено 120 новых случаев. Общее число зараженных достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. С начала года поступило почти 3,2 тысячи сообщений о подозрении на COVID-19.
Наибольшее число случаев заражения, на данный момент, зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о нецелесообразности продолжать эвакуацию украинцев, оказавшихся за рубежом.
На всей территории Украины до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Объявлен карантин, за его несоблюдение грозит уголовная и административная ответственность. Все развлекательные и учебные заведения, непродуктовые магазины закрыты, ограничено движение пассажирского транспорта. Граждан просят не выходить из дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения