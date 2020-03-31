Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он напомнил, что карантинные меры в стране продлены до 24 апреля, однако по логике распространения болезни на Украине и в Европе карантин снимут не ранее чем через два месяца.

Аваков уверен, что карантинные меры продлят и в других странах.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 785 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

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