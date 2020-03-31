Украина возьмет пример с Японии в борьбе с коронавирусом

Украина решила взять пример с Японии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «ЛIГА.Новости».

Он пояснил, что Украина попытается пройти пандемию без пиковой нагрузки на систему здравоохранения так же, как это делает Япония — гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания.« Мы не хотим, чтобы в Украине случился пик. Мы делаем все возможное, что в Украине не было пиковой нагрузки», — подчеркнул Ляшко.

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Карантинные меры позволяют работать на опережение и «растягивать во времени количество больных», подчеркнул главный санитарный врач. Он сказал, что у Минздрава «есть определенные прогнозы», когда может случиться пик эпидемии, но не стал называть дату. Как заверил Ляшко, делается все, чтобы не случился коллапс здравоохранения и чтобы Украина «по примеру Японии шла с одиночными случаями, с которыми будет спокойно справляться».

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 785 тысяч человек.

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