Украина возьмет пример с Японии в борьбе с коронавирусом

Украина решила взять пример с Японии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «ЛIГА.Новости».
Он пояснил, что Украина попытается пройти пандемию без пиковой нагрузки на систему здравоохранения так же, как это делает Япония — гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания.« Мы не хотим, чтобы в Украине случился пик. Мы делаем все возможное, что в Украине не было пиковой нагрузки», — подчеркнул Ляшко.
Карантинные меры позволяют работать на опережение и «растягивать во времени количество больных», подчеркнул главный санитарный врач. Он сказал, что у Минздрава «есть определенные прогнозы», когда может случиться пик эпидемии, но не стал называть дату. Как заверил Ляшко, делается все, чтобы не случился коллапс здравоохранения и чтобы Украина «по примеру Японии шла с одиночными случаями, с которыми будет спокойно справляться».
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 785 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения