На Украине священники массово заразились коронавирусом

В Киево-Печерской лавре священники массово заразились коронавирусом. Об этом сообщает украинский «24 канал».

По состоянию на 13 апреля, в лавре выявили 63 инфицированных. О десятках заболевших священников телеканалу рассказали источники в министерстве здравоохранения.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что за сутки было выявлено 26 случаев заражения в Киево-Печерской лавре. Он призвал верующих соблюдать карантин и высказал опасение, что новая вспышка заражения случится после Пасхи.

На Украине церкви не закрыты, однако массовые религиозные мероприятия запрещены. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране составило 3102. Скончались 93 пациента. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Киеве (495). Затем идут Черновицкая (462), Ивано-Франковская (300) и Тернопольская (273) области.

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