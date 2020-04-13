На Украине священники массово заразились коронавирусом

В Киево-Печерской лавре священники массово заразились коронавирусом. Об этом сообщает украинский «24 канал».
По состоянию на 13 апреля, в лавре выявили 63 инфицированных. О десятках заболевших священников телеканалу рассказали источники в министерстве здравоохранения.
Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что за сутки было выявлено 26 случаев заражения в Киево-Печерской лавре. Он призвал верующих соблюдать карантин и высказал опасение, что новая вспышка заражения случится после Пасхи.
На Украине церкви не закрыты, однако массовые религиозные мероприятия запрещены. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране составило 3102. Скончались 93 пациента. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Киеве (495). Затем идут Черновицкая (462), Ивано-Франковская (300) и Тернопольская (273) области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения