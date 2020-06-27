В РПЦ посоветовали не ходить в уральский монастырь после нападения на Собчак

Прихожанам Русской православной церкви (РПЦ) следует временно воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Об этом заявили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, передает РИА Новости.

«В епархии рекомендуют временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря — вплоть до исправления сегодняшних настроений», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что в региональном главке МВД воздержались от комментариев по ситуации с нападением на телеведущую.

Ранее в епархии заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию вокруг схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь. «В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам», — отметили там.

Ранее 27 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием

Позже телеведущая разместила в сети видеозапись нападения. На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием. Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

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