Сторонник захватившего монастырь священника прокомментировал нападение на Собчак

Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов», Всеволод Могучев прокомментировал нападение на телеведущую Ксению Собчак и ее команду в беседе с изданием «Московский комсомолец».

По словам Могучева, съемочная группа ворвались в тот момент, когда в монастыре велось богослужение. «В храме находились дети, инвалиды, пожилые люди, которые страдают сердечными заболеваниями, им нельзя нервничать», — сказал он. Сторонник схиигумена Сергия отметил, что командой Собчак был организован «грамотный пиар в преддверии выхода нового проекта».

Могучев также рассказал о встрече до скандала с оператором съемочной группы Сергеем Ерженковым, которому во время инцидента сломали руку. Он подчеркнул, что лично рассказывал оператору про монастырь. Ерженкову было разрешено снимать. «А потом он резко переобулся, сказал, что у них другой сценарий фильма — про ковид-диссидентство и насилие», — заявил Могучев.

По его мнению, отвечать за сломанную руку Ерженкова служителям монастыря не придется, поскольку через некоторое время оператор осознает, что оказался не прав и раскается.

Днем 27 июня Собчак сообщила о нападении на нее и съемочную группу. Ведущая прибыла в Екатеринбург для съемок фильма о схиигумене Сергие (Романове), захватившем Среднеуральский женский монастырь. В связи с произошедшим участники съемок зафиксировали побои в травмпункте и написали заявление в полицию.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса.

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