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Сторонник захватившего монастырь священника обнародовал угрозы в свой адрес

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Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, пожаловался на угрозы и оскорбления со стороны другого священника Александра Костерина. Об этом Могучев рассказал агентству URA.RU, обнародовав аудиозапись разговора с Костериным.

На записи слышно, как мужчина представляется отцом Александром Костериным и обещает «начистить ***** (лицо)» собеседнику при личной встрече, а также обвиняет его в том, что он «лижет жопу», не уточняя, кому именно.

В Каменской епархии, к которой относится храм Костерина, сказали «что очень удивлены, так как никогда раньше грубых слов от Костерина не слышали», и заявили, что дождутся его ответа перед комментарием, пишет URA.RU.

Могучев также рассказал, что настоятель храма Рождества Христова в Екатеринбурге Андрей Юганец обозвал его в переписке «ультрапроавославным мерзавцем».

Схиигумен Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса, после чего стало известно о его захвате монастыря «Спорительница хлебов». Как сообщали журналисты, на территории монастыря находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. 17 июня Сергий выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

27 июня журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием. После этого Екатеринбургская епархия призвала прихожан временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря.

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