Захваченный опальным священником монастырь начали покидать монахи и миряне

Захваченный лишенным сана опальным священником Сергием (Николаем Романовым) Среднеуральский женский монастырь начали покидать монахи, миряне и другие священники. Об этом рассказали в Екатеринбургской епархии, передает Znak.com.

По данным Епархии, всего монастырь покинули 38 человек. Первой месяц назад монастырь покинула настоятельница игуменья Варвара, с ней обитель покинули несколько сестер. Позднее Сергий рассказывал, что причиной стал его конфликт с Варварой из-за теста на коронавирус — она просила сделать двум монахиням тест, но схиигумен ей отказал.

В разгар пандемии коронавируса Сергий резко критиковал власти и тех, кто хотел закрывать церкви на время эпидемии, называя происходящее «псевдопандемией». Он утверждал, что россиян хотят «поместить в электронный лагерь Сатаны», лишить их свободы и работы. Позднее ему запретили служение, а Церковный суд лишил его сана.

20 июля суд в Верхней Пышме оштрафовал Сергия на 18 тысяч рублей за нарушение статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 7 июля его оштрафовали на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса, признав виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте и распространял о нем недостоверные сведения.