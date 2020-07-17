Опальный священник снова обратился к Путину

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) в ходе очередной проповеди снова обратился к президенту России Владимиру Путину и ряду высших церковных сановников. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Ura.ru.

«Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят?» — сказал схиигумен, выступая перед своими сторонниками в Среднеуральском женском монастыре. В ответ верующие крикнули: «Нет».

Ранее в июле Сергий уже обращался к Путину. Тогда он потребовал, чтобы глава государства передал ему свои полномочия, пригрозив «полномасштабной духовной войной». При этом основатель Среднеуральского женского монастыря уточнил, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте и распространял о нем недостоверные сведения. Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.

5 июня сообщалось, что в проповеди схиигумена, где он отрицает коронавирус, усмотрели нарушение статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), материал направили в прокуратуру, которая примет решение о возбуждении административного дела.