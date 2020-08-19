Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители. Соответствующее решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в связи с совершением в обители «кощунственных богослужений», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Послушницам и монахиням монастыря «необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь», заявили в епархии. Кроме того, представители РПЦ обратили внимание на опасность для духовного состояния нахождения там насельниц из-за «крайне нездоровой духовной атмосферы» на территории монастыря и его захвата раскольниками.

Священникам, которые сослужат схимонаху, надлежит отправиться в мужские монастыри, добавили в епархии.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.