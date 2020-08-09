Бывшие послушники захваченного на Урале монастыря раскрыли подробности избиений

Бывшие послушники Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), раскрыли подробности избиений. Об этом они рассказали в эфире программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

Так, по словам Филиппа Малюткина, его били по ногам даже за то, что, будучи ребенком, он пошел купаться. «Многие дети оттуда (из монастыря — прим. «Ленты. ру») выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни», — сказал он.

Другая воспитанница монастыря — Христина Самушкина — призналась, что даже не заметила, в какой момент священнослужители перешли грань дозволенного в общении с детьми. «В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте"», — добавила она. Девушка отметила, что несколько лет не могла рассказать отцу об издевательствах и сделала это только после ухода из монастыря.

Помимо физических истязаний, детей оскорбляли и манипулировали ими, говорится в программе. Проступком считалась даже прогулка мальчика с девочкой — за это били плетеным кабелем.

Ранее в августе стало известно о смерти 15-летней девочки в монастыре. Сообщалось, что подростка привезли туда вымаливать, потому что лечение не помогло. У ребенка был рак. По словам отца Сергия, в монастыре девочку часто навещал лечащий врач. В результате она прожила в три раза дольше, чем прогнозировали медики. Позже Следственный комитет России установил причину смерти ребенка — тяжелое заболевание.

О насилии в Среднеуральском женском монастыре сообщили журналистка Ксения Собчак и пожелавшие сохранить анонимность послушники, многие из которых утверждали, что им было тяжелее переносить унижения со стороны захватившего монастырь схиигумена Сергия (Романова), а не избиения — он ругал жителей подворья во время обеда или во время проповеди, угрожая выгнать их из монастыря, одновременно оскорбляя и возводя руки к небу.

Сам Сергий в одном из своих видеообращений ответил на обвинения в насилии над детьми в монастыре, заявив, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами».

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.