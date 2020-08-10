Детский омбудсмен отреагировала на насилие над детьми в захваченном монастыре

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о жестоком обращении с детьми в захваченном опальным священником Среднеуральском монастыре. О реакции уполномоченной сообщили в ее аппарате, передает РИА Новости.

9 августа бывший послушник монастыря Филипп Малюткин рассказал, что его били по ногам, когда он пошел купаться, будучи ребенком. По его словам, многие дети выходили из монастыря с поломанной психикой, и восстанавливались долгие годы. Другая воспитанница Христина Самушкина призналась, что в монастыре заставляли мужчин бить детей — распоряжения отдавал схиигумен Сергий (Романов). Это происходила из-за любого инцидента, утверждает девушка. Помимо физического насилия, детьми манипулировали и оскорбляли их.

Бывшие послушники еще в июле рассказали о физическом и психологическом насилии в монастыре со стороны бывшего схиигумена Сергия (Романова). Факты жестокого обращения обнаружила и журналистка Ксения Собчак, которая сняла фильм о событиях в обители. В ответ на это Сергий заявил, что провел более 10 лет в местах лишения свободы и рассказал, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами».

6 августа стало известно, что в монастыре умерла 15-летняя девочка, у которой был рак — родители привезли ее в монастырь, потому что лечение не помогло, и, по словам Сергия, она прожила в три раза дольше, чем прогнозировали врачи. Позднее СК установил, что точной причиной смерти ребенка является тяжелое заболевание и исключил криминальный характер ее гибели.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.