Путин высказался об оскорблении чувств верующих

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма. Свое мнение он высказал на встрече с представителями российских религиозных объединений, пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что те, кто прикрывается свободой слова и оскорбляет чувства верующих, и те, кто использует это как повод оправдать насилие, способствуют конфликтам. А они, в свою очередь, могут тлеть годами или десятилетиями.
«Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», — подчеркнул Путин, напомнив, что особая роль в борьбе с экстремизмом принадлежит духовным лидерам, а межнациональный мир — основа для России.
В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.
Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама». Реакцию Макрона раскритиковали в исламских странах, кроме того, о президенте критично высказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.