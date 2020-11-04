Путин высказался об оскорблении чувств верующих

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма. Свое мнение он высказал на встрече с представителями российских религиозных объединений, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что те, кто прикрывается свободой слова и оскорбляет чувства верующих, и те, кто использует это как повод оправдать насилие, способствуют конфликтам. А они, в свою очередь, могут тлеть годами или десятилетиями.

Материалы по теме Серия вооруженных нападений произошла во Франции Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир

«Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», — подчеркнул Путин, напомнив, что особая роль в борьбе с экстремизмом принадлежит духовным лидерам, а межнациональный мир — основа для России.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама». Реакцию Макрона раскритиковали в исламских странах, кроме того, о президенте критично высказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.