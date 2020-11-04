Во Франции задержали обещавшего отомстить учителям за пророка Мухаммеда мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали мужчину, угрожавшего учителям убийством. Об этом сообщает Le Parisien.

По словам учительницы младшей школы в коммуне Атис-Монс возле Парижа, она дважды слышала угрозы в свой адрес, когда выходила из школы во время перерыва. Неизвестный мужчина обещал отомстить учителям «за Аллаха и пророка Мухаммеда».

После поступления жалобы в школу были направлены сотрудники полиции.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.

29 октября во французском Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!», его застрелили. Это произошло спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Нападавший обезглавил одну женщину.