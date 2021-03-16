Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро спела про самоизоляцию на русском языке. Клип на ее песню «Будем танцевать» был опубликован на YouTube-канале группы Bajofondo, которая также приняла участие в записи трека.

В ролике артистка поет на русском и испанском языках. В песне можно услышать строки: «Под замком, одна и на диване ритм услышу музыкальный, возьму маску и при всем параде выйду подышать».

Как рассказали представители Орейро в беседе с ТАСС, новая композиция «была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе».

Летом 2020 года артистка заявила о своем желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей в голову после участия в шоу Ивана Урганта, в ходе которого ведущий в шутку предложил Орейро стать россиянкой. Она ответила, что поклонники из России, зная о ее любви к их стране, дарят ей ненастоящие российские паспорта.