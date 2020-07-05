Наталья Орейро заскучала на карантине и завела Instagram

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram.

Артистка выложила ролик, в котором убирается в квартире. Она пояснила, что заскучала на карантине, поэтому решила создать личную страниц в социальной сети.

«Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И я спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина?» — сказала она. К своему видео она добавила субтитры, так как большая часть ее поклонников проживает в России.

В июне звезда заявила о желании получить российское гражданство. Эта идея пришла к ней после появления в программе телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. «Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту России Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», — призналась исполнительница.

Орейро рассказала, что уже подала заявление. В настоящее время ее документы находятся на рассмотрении.

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