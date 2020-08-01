Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство. По ее словам, таким образом она сможет отблагодарить россиян за их любовь, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что не собирается жить в России, поскольку ее дом в Аргентине, и там ее сын ходит в школу. Однако получение российского паспорта было бы символичным шагом. «Это способ поблагодарить за всю любовь, что они [россияне] мне дают», — сказала она.

По словам Орейро, с первого приезда в Россию она почувствовала близость с россиянами, которую «трудно выразить словами». Актриса добавила, что никогда не оставляет подарки, которые фанаты сделали для нее своими руками.

О том, что Орейро хочет получить российское гражданство, она сообщила в июне. По словам актрисы, идея пришла ей в голову после участия в шоу Ивана Урганта, в ходе которого ведущий в шутку предложил ей стать россиянкой. Она добавила, что поклонники из России, зная о ее любви к их стране, дарят ей ненастоящие российские паспорта.

В начале августа на платформе Netflix выйдет документальный фильм «Наша Наташа» о Наталии Орейро. В основу легло ее турне по России, которое актриса совершила в 2014 году. Тогда Орейро посетила в общей сложности 16 российских городов.