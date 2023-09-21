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16:52, 21 сентября 2023Культура

Таисию Повалий потребовали лишить украинского гражданства

Повалий потребовали лишить украинского гражданства после выступления в Кремле

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Исполнительницу Таисию Повалий потребовали лишить украинского гражданства после того, как певица выступила в Кремле. Об этом сообщает Utro.ru.

В рамках мероприятия «Песни русского мира» артистка вышла на сцену Кремля совместно с Кубанским казачьим хором и исполнила композицию «Ти ж мене підманула» на украинском языке. Видео с выступления было опубликовано в сети и вызвало критику со стороны украинцев.

Коллега Повалий украинская певица Анастасия Приходько напомнила, что исполнительнице присвоена награда «Орден Дружбы» за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной, а также призвала забрать у артистки украинское гражданство, звания и забыть ее имя.

«Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метостазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!» — высказалась Приходько.

В феврале этого года украинская Повалий объяснила переезд с Украины в Россию. Исполнительница призналась, что переезд в Москву всегда был ее мечтой.

Ранее Приходько раскритиковала соотечественников, которые выступали перед «русской челядью» на фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous, который состоялся в Юрмале в поддержку Украины.

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    Анастасия Астахова
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