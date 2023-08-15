Приходько раскритиковала выступавших перед «русской челядью» украинских артистов

Приходько раскритиковала украинцев, которые выступали перед «русской челядью»

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала соотечественников, которые выступали перед «русской челядью» на фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous, который состоялся в Юрмале в поддержку Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

Артистка отметила, что отказалась бы принимать участие в подобном мероприятии, так как не хотела бы выступать на сцене с коллегами, которые ранее пели перед россиянами. Певица также подчеркнула, что в программе фестиваля не было современных украинских патриотических песен.

«Потому что там вся эта русская челядь сидела. Все пришедшие — это кто? Это же россияне. Это все россияне сидели в зале», — отметила исполнительница. Приходько добавила, что относится равнодушно к российским артистам, которые выступали против специальной военной операции на Украине.

Мне Лайма Вайкуле не Вайкуле. Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не Макаревич. Мне уже все равно, кто вы. Вы тоже поговорили, поговорили и забыли и ничего не сделали для того, чтобы в России что-то изменить. Выступать перед русскими — ни в коем случае Анастасия Приходько певица

Украину на фестивале представили Андрей Данилко, Вера Брежнева и Макс Барских. Среди выступивших и два россиянина — Андрей Макаревич и Мария Максакова (признаны в РФ иноагентами). Также Вайкуле анонсировала приезд на мероприятие Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в качестве зрителей.

Позже в Госдуме заявили о невозможности артистов фестиваля Вайкуле вернуться в Россию.