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11:26, 1 августа 2023Культура

В Госдуме заявили о невозможности артистов фестиваля Вайкуле вернуться в Россию

Елена Драпеко: участники фестиваля Вайкуле в Латвии не смогут вернуться в Россию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуме заявили о неспособности артистов фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии вернуться в Россию. Об этом сообщает «Абзац».

Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко заявила о том, что участники мероприятия были вычеркнуты из России.

«Они выбрали сторону. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», — отметила государственный деятель, подчеркнув, что россияне не хотят видеть в стране уехавших ранее исполнителей.

Драпеко добавила, что сама Вайкуле с удовольствием выступала в России, зарабатывая деньги: «Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе. Фронт прошел по культуре в том числе – все разделились на наших и чужих».

Ранее стали известны имена артистов, которые приняли участие в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, проведенным латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

Украину представили выступающий в образе Верки Сердючки Андрей Данилко, Вера Брежнева и Макс Барских. Среди выступающих и два россиянина — лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич и Мария Максакова (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Также Вайкуле анонсировала приезд на мероприятие Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в качестве зрителей.

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    Анастасия Астахова
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