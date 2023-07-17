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18:41, 17 июля 2023Культура

Стали известны артисты музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

Макаревич, Брежнева и Верка Сердючка выступят на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале

Кадр: Игорь Крутой / YouTube

Стали известны имена артистов, которые примут участие в музыкальном фестивале латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Отмечается, что мероприятие под названием Laima Rendezvous Jurmala стало заменой переехавшей в Сочи «Новой волне». Среди участников события — преимущественно латвийские звезды, малоизвестные российскому зрителю: Инесе Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева и другие. Украину представят выступающий в образе Верки Сердючки Андрей Данилко, Вера Брежнева и Макс Барских.

Среди выступающих и два россиянина — лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич и Мария Максакова (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Также Вайкуле анонсировала приезд на Laima Rendezvous Jurmala Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в качестве зрителей.

В июне 2023 года Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах. По словам артистки, монументы эпохи СССР должны были снести, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого».

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    Сергей Равин
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