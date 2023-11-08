На российском канале обесцветили радугу в клипе кей-поп-звезд

Канал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе кей-поп-группы, чтобы избежать штрафа

Российский телевизионный канал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе кей-поп-группы Seventeen, чтобы избежать штрафа по статье об ЛГБТ-пропаганде. Об этом пишет Baza.

В клипе на песню God Of Music звезды корейской поп-музыки танцуют в поле на фоне голубого неба и радуги. В версии, которую показали в выпуске программы K-POP TIME на ТНТ Music, часть кадров с радугой стала черно-белой.

Отмечается, что канал ранее уже несколько раз был оштрафован за нарушение закона о запрете демонстрации ЛГБТ-контента. Официальных комментариев от представителей ТНТ Music на данный момент не поступало.

Ранее в отношении издательства «Эксмо» завели протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за комикса «Голубь Геннадий». Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что московская полиция возбудила административное дело по статье о ЛГБТ-пропаганде после его обращения.