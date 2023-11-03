На «Эксмо» завели дело о ЛГБТ-пропаганде из-за комикса «Голубь Геннадий»

На «Эксмо» завели протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий»

На издательство «Эксмо» завели протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за комикса «Голубь Геннадий». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что московская полиция возбудила административное дело по статье о ЛГБТ-пропаганде после его обращения. «[Книга] открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12», — заявил Хинтшейн. Он добавил, что автор произведения находится на Украине и направляет гонорары от книг на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На своей странице в соцсетях он [автор комиксов] уже экипировал "Голубя Геннадия" в украинскую военную форму. Но "Эксмо" это, похоже, ничуть не смущает», — написал Хинштейн, приложив соответствующие скриншоты из соцсети художницы. Позже в пресс-службе «Эксмо» сообщили, что «договор с автором прекращен, автору ничего не выплачивается», а всем клиентам издательства «была сделана рассылка о запрете продаж».

В сентябре сообщалось, что американские писатели и Гильдия авторов подали в суд на разработчика чат-бота ChatGPT — компании OpenAI. Исковое заявление подписали такие известные писатели, как Джордж Р. Р. Мартин, Джон Гришэм, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Элин Хильдебранд и другие. Они утверждают, что при обучении ChatGPT были незаконно использованы тексты литераторов, не получивших за это соответствующих денежных отчислений. В иске также говорится, что без данных текстов чат-бот получился бы другим.