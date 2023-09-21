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17:41, 21 сентября 2023Культура

Известные американские писатели подали в суд на разработчика ChatGPT

Писатели Джордж Р. Р. Мартин и Джон Гришэм подали в суд на разработчика ChatGPT
Джордж Мартин

Джордж Мартин. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американские писатели и Гильдия авторов подали в суд на разработчика чатбота ChatGPT — компании OpenAI. Об этом сообщается на официальном сайте Гильдии.

Исковое заявление подписали такие известные писатели, как Джордж Р. Р. Мартин, Джон Гришэм, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Элин Хильдебранд и другие. Они утверждают, что при обучении ChatGPT были незаконно использованы тексты литераторов, не получивших за это соответствующих денежных отчислений. В иске также говорится, что без данных текстов чатбот получился бы другим.

Истцы попросили суд Манхеттена признать вину компании OpenAI и определить сумму ущерба, нанесенного авторам. По словам представителей разработчика ChatGPT, все текстовые материалы, использованные для обучения чатбота, были взяты из открытых источников на законных основаниях.

В июне текущего года создатель сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер написал сценарий одного из эпизодов шоу с помощью ChatGPT и разочаровался. Брукер в деталях рассказал, как он «немного поиграл с ChatGPT», когда писал последний сезон сериала-антологии.

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    Сергей Равин
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