Создатель «Черного зеркала» написал сценарий с помощью ИИ и разочаровался

Создатель «Черного зеркала» Брукер написал сценарий с помощью ChatGPT и разочаровался

Шоураннер «Черного зеркала» Чарли Брукер попросил искусственный интеллект (ИИ) написать сценарий для одного из эпизодов сериала и разочаровался. Об этом он рассказал Empire.

Телесценарист рассказал, что он «немного поиграл с ChatGPT», когда писал последний сезон сериала-антологии. «Первое, что я сделал — набрал "создать эпизод "Черного зеркала"", и я получил что-то, что, на первый взгляд, кажется правдоподобным, но на второй взгляд — дерьмо», — сказал Брукер.

Шоураннер отметил, что, по сути, технология анализирует синопсисы эпизодов «Черного зеркала» и смешивает их вместе. «Если вы копнете немного глубже, то скажете: "О, на самом деле здесь нет никакой настоящей оригинальной мысли"», — подытожил он.

Ранее компания Netflix опубликовала трейлер шестого сезона «Черного зеркала». В новой части шоу снялись такие актеры, как Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Барнс, Рори Калкин,Зази Битз, Джош Хартнетт, и многие другие.