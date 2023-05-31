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20:49, 31 мая 2023Культура

Вышел трейлер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек

Опубликован трейлер шестого сезона сериала «Черное зеркало» от Netflix с Сальмой Хайек

Компания Netflix опубликовала трейлер шестого сезона сериала «Черное зеркало». Ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

В новой части шоу снялись такие актеры, как Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Барнс, Рори Калкин,Зази Битз, Джош Хартнетт, и многие другие. Шоураннером выступает Чарли Брукер.

Отмечается, что шестой сезон будет отличаться от других тем, что эпизоды будут называться фильмами: «Джоан Ужасная», «Лох-Генри», «За морем», «День Мейзи» и «Демон 79». Премьера состоится на стриминговой платформе Netflix 15 июня.

Ранее HBO выпустил дебютный трейлер сериала «Кумир» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Сюжет раскритикованного еще до выхода проекта рассказывает о молодой певице Джоселин в исполнении дочери Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, у которой завязываются романтические отношения с хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе, которого сыграл канадский поп-музыкант The Weeknd.

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    Сергей Равин
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